Alec Baldwin infastidito da un'attivista pro-Palestina: l'attore reagisce lanciandole il telefono

Un video pubblicato online nella serata di lunedì mostra Alec Baldwin che getta un telefono dalla mano di una donna mentre lei ripetutamente gli chiedeva di pronunciare la frase 'Liberate la Palestina', e lo provocava riguardo al caso di omicidio colposo nel quale è coinvolto. Le immagini sono state pubblicate sull'account X di Crackhead Barney & Friends con la didascalia:"Il diavolo bianco Alec Baldwin mi ha attaccato mentre cercavo di prendere un caffè".

Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 16.45 di lunedì in una caffetteria nel Greenwich Village, New York. Le immagini sembrano mostrare Baldwin avvicinato con veemenza da una donna mentre si trovava nei pressi della cassa.

Frasi pro-Palestina

Nel video, la persona si rivolge all'attore:"Alec, puoi per favore dire una volta 'liberare la Palestina'?". Baldwin la ignora e tiene il telefono all'orecchio, prima che l'attivista torni alla carica citando il caso di omicidio colposo sul set di Rust, in cui è morta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ed è rimasto ferito il regista Joel Souza. A quel punto, un membro del personale si avvicina e si frappone tra la donna e Baldwin, invitando l'attivista ad uscire dal locale.

Alec Baldwin nell'episodio Cutbacks di 30 Rock

L'attore chiede al personale di chiamare la polizia e risponde negativamente in maniera irritata. Dopo una lunga serie di domande sulla vicenda di Rust e insulti a Israele, si vede Baldwin avvicinarsi all'attivista e gettarle via il cellulare. A quel punto il video si interrompe. Non è la prima volta che Alec Baldwin viene fermato da attivisti pro-Palestina. A dicembre è stato coinvolto in un'accesa discussione con un manifestante che lo accusava di lavorare per Hollywood e chiedeva se accusasse Israele:"Fammi una domanda intelligente" aveva risposto scocciato Baldwin.

Alec Baldwin si è dichiarato non colpevole per l'accusa di omicidio colposo che gli è stata avanzata in seguito alla sparatoria sul set di Rust in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Il processo nei confronti dell'attore inizierà a luglio.