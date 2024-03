Alec Baldwin, gli avvocati chiedono al giudice di far cadere le accuse di omicidio colposo

Il team legale che difende l'attore ha avanzato la richiesta di non procedere nelle accuse alla star di Rust.

Gli avvocati di Alec Baldwin hanno chiesto al giudice di far cadere le accuse di omicidio colposo nei suoi confronti riguardo alla tragedia avvenuta sul set del film Rust nel 2021. La direttrice della fotografia Halyna Hutchins è deceduta e il regista Joel Souza è rimasto ferito in seguito ad un colpo d'arma da fuoco partito dalla pistola di scena in quel momento nelle mani di Baldwin.

Alec Baldwin in una scena del film The Good Shepherd

L'attore ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto e le precedenti accuse nei suoi confronti erano state ritirate lo scorso anno. Tuttavia, Baldwin è stato successivamente incriminato da una giuria del Nuovo Messico a gennaio dopo che nuovi test balistici hanno dimostrato che il grilletto era stato premuto.

La richiesta degli avvocati

Il team legale di Alec Baldwin ha presentato una mozione per respingere le accuse, criticando i pubblici ministeri per aver divulgato informazioni alla stampa e di aver imbrogliato con slealtà nei confronti dell'attore.

Alec Baldwin nell'episodio 'Jack the Writer' della prima stagione di 30 Rock

"Basta così. Questo è un abuso del sistema e abuso di una persona innocente i cui diritti sono stati estremamente calpestati. Il tribunale dovrebbe respingere l'atto d'accusa". Secondo gli avvocati, i pubblici ministeri avrebbero nascosto prove sostanziali escludenti e favorevoli alla giuria popolare senza chiamare persone che avrebbero potuto testimoniare che non era responsabilità di Baldwin controllare la pistola prima delle riprese. Secondo i legali, il loro obiettivo era incriminare l'attore senza tener conto della verità e a qualsiasi costo.

Alec Baldwin si è dichiarato non colpevole lo scorso 31 gennaio. Il processo dovrebbe iniziare in Nuovo Messico il 10 luglio.