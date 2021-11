Alec Baldwin posa con tutta la famiglia per le foto di Halloween: è polemica

Hilaria, la moglie di Alec Baldwin, ha pubblicato una foto della famiglia travestita per Halloween: 'Fare i genitori in questo momento è complicato'.

Hilaria Baldwin, la moglie di Alec Baldwin, ha postato su Instagram alcune foto in cui la famiglia indossa dei costumi per la festa di Halloween 2021. I Baldwin sono stati oggetto di un attento esame da quando Alec, 63 anni, ha sparato uccidendo accidentalmente la direttrice della fotografia del suo nuovo film, Rust, lo scorso 21 ottobre.

"Fare i genitori in questo momento è un'esperienza intensa, per non dire altro. Oggi ci siamo radunati per regalare loro una vacanza." Ha spiegato Hilaria nella didascalia delle foto. "Costumi last minute... un po' di confusione... ma erano così felici che hanno scaldato il mio cuore di mamma".

Il post è stato subito bollato come "inappropriato" sui social media e molti utenti hanno criticato la moglie dell'attore per aver pubblicato degli scatti delle loro vacanze insieme mentre il figlio di nove anni di Halyna Hutchins è costretto ad affrontare il suo primo Halloween senza sua madre.

Alec Baldwin, lo scorso 30 ottobre, ha parlato per la prima volta davanti alle telecamere dell'incidente in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia: "Halyna Hutchins era mia amica. L'incidente sul set di Rust è stato un evento orribile".