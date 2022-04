Alec Baldwin: le parole dell'attore ai detective e le foto del set dopo l’incidente

Le prime conversazioni di Alec Baldwin con i detective e le foto del set di Rust, relative all'incidente, sono state diffuse per la prima volta: oltre all'interrogatorio e alle immagini, è stato anche pubblicato un video in cui la star prova l'arma pochi minuti prima della morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni, e del ferimento del regista Joel Souza.

"Quando ho sparato con la pistola, lontano dal cameraman, non ho mai puntato la pistola verso la telecamera, mi sono girato e ho sparato in questo modo", spiega Baldwin agli investigatori, usando le sue dita per simulare la forma di una vera pistola e muovendo il suo braccio all'interno dell'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe, in quale ha dichiarato che l'indagine resta aperta e che si aspettano i risultati dell'analisi balistica dell'FBI.

Durante un'intervista di qualche mese fa, diffusa da ABC News, la star hollywoodiana ha dichiarato di aver semplicemente seguito le istruzioni della direttrice della fotografia e di non aver mai e poi mai premuto il grilletto, per cui il colpo sarebbe partito da solo.

Uno dei video, tra quelli che sono stati resi noti, mostra Alec Baldwin, che era anche uno dei produttori del film, mentre parla con qualcuno al telefono e pronuncia le seguenti parole: "Non hai idea di quanto tutto quello che sta succedendo sia assurdo e strano. Ho estratto la pistola lento, l'ho girata, l'ho caricata. Scoppio. Parte il colpo. Lei cade a terra. Lui inizia a urlare".