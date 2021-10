Alec Baldwin: Donald Trump jr. vende t-shirt pro-armi con le battute sull'incidente

Donald Trump Jr. sta vendendo t-shirt pro-armi con la scritta "le pistole non uccidono le persone, Alec Baldwin uccide le persone" dopo che l'attore statunitense ha accidentalmente sparato con una pistola di scena su un set cinematografico uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Baldwin ha sparato con una pistola di scena sul set di "Rust" giovedì scorso dopo che, secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche, gli era stato detto che l'arma non era carica, causando così la morte della Hutchins. Trump Jr., il figlio dell'ex presidente Donald Trump, ha iniziato a vendere le magliette in questione sul suo sito Web, per 27,99 dollari, in tre colori: nero, blu e verde militare.

Baldwin, che per anni ha imitato satiricamente l'ex presidente degli Stati Uniti durante vari episodi di "Saturday Night Live", si è opposto più volte alla National Rifle Association e ad altri attivisti che combattono per i diritti delle persone che possiedono armi.

Lo scorso venerdì Alec Baldwin ha scelto twitter per annunciare al mondo che il suo "cuore è spezzato" a causa dell'incidente e che i suoi pensieri vanno alla famiglia della Hutchins. Il padre della ragazza ha detto al The Sun che non incolpa Alec per la morte della figlia, bensì i tecnici della troupe che devono controllare le armi prima di affidarle agli attori.