Aldo, Giovanni e Giacomo confermano la collaborazione con Subaru per un nuovo progetto anticipato nei giorni scorsi, in vista di un Natale non ordinario: ecco il video dello sketch Subaru Baracca: il ritorno.

Subaru Italia è lieta di annunciare che il famoso trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo ha collaborato con la Casa delle Pleiadi per un nuovo progetto e un nuovo video, che potete vedere di seguito - in vista di un Natale che si preannuncia un po' diverso dagli altri.

Il percorso del trio e del marchio a sei stelle si è incrociato più volte, a partire dagli anni '90 in cui sia Giacomo che Giovanni diventano Subaristi. Da quel momento iniziano a conoscere il marchio che, alla fine del decennio, porteranno con loro anche sul palcoscenico, in uno degli sketch dello spettacolo teatrale Tel chi el telùn che si chiamava originariamente Il viaggio, oggi meglio conosciuto come Subaru Baracca. Sketch che era stato rievocato nei giorni scorsi da Aldo, Giovanni e Giacomo, con un post sui social che era stato accolto con entusiasmo dai fan.

Oggi lo storico viaggio in Subaru Baracca vive un nuovo capitolo. L'iconico trio torna sul palcoscenico ancora una volta in viaggio a bordo di una Subaru, con l'obiettivo di ridere di noi (di Subaru) per far ridere gli altri e regalare la magia di un sorriso. "I teatri sono chiusi, gli abbracci sono vietati, le festività saranno diverse senza la vicinanza dei propri cari. Questo anno così difficile ci ha fatto proprio venir voglia di regalare una risata. Abbiamo pensato a uno degli sketch che amiamo di più, immaginando di rifarlo 20 anni dopo con qualche novità: così è nato il video Subaru Baracca: Il Ritorno" dichiarano Aldo, Giovanni e Giacomo. "L'abbiamo realizzato insieme agli amici di Subaru, che per fortuna in tanti anni non se la sono mai presa troppo per quel "baracca"! Chissà, nel 2020 i finestrini faranno ancora Agvzzz?"

Un video di pura finzione registrato fingendo che questo Natale non ordinario sia uguale a tutti gli altri: Giovanni e Giacomo partono da Milano per raggiungere Aldo in Sicilia, anche questa volta a bordo di una Subaru con un equipaggiamento mai visto...