Albano e Romina Power: il matrimonio improvvisato, ecco come andò

Albano e Romina Power si sono sposati all'improvviso. Dopo cinquant'anni i due cantanti, che fanno battere il cuore dei loro fan, anche se oggi non stanno più insieme, hanno svelato alcuni particolari inediti delle loro nozze nel corso del serale di Amici.

Il serale di Amici 2020 senza pubblico in studio sta avendo come grandi protagonisti Albano e Romina Power. La coppia, non coppia, sta stemperando la tensione creata dai continui litigi tra la Celentano e Maria De Filippi. Senza il famoso divorzio il 2020 sarebbe stato l'anno del loro cinquantesimo anniversario di matrimonio.

Ma come è stato il matrimonio tra tra Albano e Romina? Ecco la confessione che ha lasciato di stucco i fan. I due si sono sposati nel 1970 dopo essersi conosciuti sul set di un film. Durante uno dei siparietti di Amici, che dimostrano che il feeling tra loro è quello dei tempi d'oro, Albano ha chiesto all'ex moglie: "Quando abbiamo fatto la Luna di Miele?". Lei pronta: "Non l'abbiamo fatta perché avevamo solo un giorno libero a quel tempo e l'abbiamo usato per sposarci". I due poi hanno raccontato a Maria, che è apparsa stupita e divertita dalla loro rivelazione "Ci hanno detto 'perché non vi sposate? E noi ci siamo sposati".