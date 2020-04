Alba Parietti senza trucco: nella foto su Instagram è irriconoscibile

Alba Parietti si mostra senza trucco in una foto su Instagram e molti stentano a riconoscerla. L'outfit casalingo di Alba non è piaciuto a molti follower che hanno criticato la showgirl in versione geisha in pigiama al "naturale".

In questi giorni molte attrici hanno mostrato sui social il loro look naturale, senza un'ombra di trucco sul volto. Del resto, uno dei vantaggi dello stare chiusi in casa è proprio quello di poter rinunciare a certi riti quotidiani che a volte ci sembrano superflui. Anche Alba Parietti ha pubblicato sul suo account di Instagram un selfie in cui appare acqua e sapone. La foto è accompagnata da un lungo post in cui si legge "Versione #geisha in pigiama. Veramente un controsenso. vi abbraccio... sono riuscita anche a sorridere. Riproviamoci. Passerà. Abbraccio tutte le persone che combattono negli ospedali con e per i pazienti. Abbraccio i pazienti e i loro parenti pieni di dubbi, speranze e paure. Abbraccio il personale medico, gli infermieri tutti quelli che lavorano, forza!!! Coraggio!!! - aggiungendo citando Vasco Rossi - sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà lo stesso ..senti che bel vento. Domani è un altro giorno. Arriverà vi stringo."

Alcuni follower si sono scatenati criticando Alba, giudicandola irriconoscibile. Ai post più cattivi Alba, della quale conosciamo il temperamento battagliero, ha risposto. "troppo gonfia e rifatta" ha scritto un'utente ed Alba "troppo stupida per essere cattiva". A un follower che le ha scritto "Sembri un'altra persona struccata!! Truccati sempre!!" la Alba Parietti ha risposto con un lapidario "no". Naturalmente la maggioranza dei fan ha apprezzato la foto ed il post "Signora Parietti. Foto bellissima... Sembra una ragazzina spensierata. Bella davvero. Lei mi piace molto", una vera dichiarazione d'amore a cui Alba ha risposto con due cuori che avranno fatto felice il follower.