Alan Ladd Jr, il produttore di Star Wars e Braveheart, è morto a 84 anni

Il produttore Alan Ladd Jr è morto il 2 marzo 2022 all'età di 84 anni, dopo aver contribuito a portare nelle sale film come Guerre Stellari e Braveheart.

La figlia Amanda Ladd-Jones ha condiviso la triste notizia dichiarando: "Con il cuore colmo di tristezza, annunciamo che Alan Ladd Jr. è morto pacificamente a casa, circondato dalla sua famiglia. Le parole non possono esprimere quanto profondamente ne sentiremo la sua mancanza. Il suo impatto sui film e sulla produzione proseguirà in sua assenza".

Alla fine degli anni '70, mentre lavorava per la 20th Century Fox, Alan Ladd Jr. diede il via libera alla produzione di Guerre stellari con un investimento di 10 milioni di dollari.

Il figlio d'arte divenne poi un produttore indipendente, contribuendo alla realizzazione di film come Braveheart - cuore impavido.

Ladd ha lavorato per MGM e Ladd Co, una casa di produzione e distribuzione che ha contribuito alla realizzazione di film come C'era una volta in America, Uomini veri, Blade Runner e Gone Baby Gone.

Alan, mentre lavorava per la 20th Century Fox aveva protestato dimettendosi da un incarico da 2 milioni di dollari all'anno perché il suo staff non veniva pagato abbastanza per il lavoro compiuto con Guerre Stellari e Alien.

Ladd Jr aveva lavorato brevemente nel mondo immobiliare di proprietà del patrigno prima di entrare nell'Aviazione. Nel 1963 ha poi dato spazio alla sua passione per il cinema con un lavoro presso la Creativ Management Associates e nel 1973 è entrato nelle fila di 20th Century Fox occupandosi delle produzioni con successi come The Omen e Star Wars, senza dimenticare All That Jazz e Breaking Away.

Il produttore è stato responsabile anche della nascita della saga di Alien e ha dato il via libera alla realizzazione di commedie come Frankenstein Junior e Wagon Lits con omicidi.

Warner Bros ha poi contribuito alla fondazione di Ladd Co che ha realizzato film come Brivido caldo con star William Hurt e Kathleen Turner, Turno di notte con cui Ron Howard ha ottenuto le prime attenzioni come regista, Momenti di gloria e Scuola di polizia.

I problemi economici hanno portato poi Ladd ad accettare l'incarico di occuparsi di United Artists, con cui ha prodotto Stregata dalla luna, Un pesce chiamato Wanda e Rain Man, ottenendo però anche una lunga serie di insuccessi che hanno portato al passaggio dello studio a Ted Turner.

Negli anni successivi Ladd ha collaborato con l'imprenditore-truffatore Giancarlo Parretti, riuscendo comunque a contribuire al successo di Thelma and Louise, passando poi a occuparsi per Paramount della produzione di progetti realizzati da registi, produttori e star emergenti.

Tra i film prodotti da Alan Ladd Jr anche The Phantom, La maschera di ferro, An Unfinished Life e Gone Baby Gone di Ben Affleck.