Alain Delon: denunciata la badante per molestie al divo francese

I figli di Alain Delon, divo del cinema francese, hanno denunciato la sua badante (che l'attore definisce "compagna") per molestie morali e violazione della corrispondenza.

Lo ha detto il loro avvocato all'agenzia AFP. "Sospetto un abuso e conto sull'inchiesta per appurarlo", ha detto il legale, Christophe Ayela, precisando che Delon, 87 anni, si è associato alla denuncia con una dichiarazione scritta. In un comunicato, il legale afferma che "dall'incidente cardiovascolare di Alain Delon, risalente al 2019", la donna "si è trasferita a casa sua e si è mostrata sempre più aggressiva, denigrando e offendendo lui e i suoi figli".

Non solo, la donna avrebbe "continuato ad isolare Delon dai suoi parenti, amici e dalla famiglia, usando manovre e minacce. Controlla sistematicamente le sue conversazioni telefoniche e i suoi messaggi privati. Risponde al posto suo, facendosi passare per lui, e tenta di intercettare la sua posta. Impedisce ai suoi figli di andarlo a trovare regolarmente, come peraltro hanno sempre fatto. Si mostra autoritaria, minacciosa, arrivando a maltrattare in modo inaccettabile il cane di Delon".

La denuncia è stata presentata alla procura di Montargis, dove l'attore possiede una proprietà a Duchy, da Anouchka, Alain-Fabien e Anthony Delon. Quest'ultimo ne ha presentata anche una seconda contro la stessa donna per "violenze e sequestro di persona vulnerabile, abuso e molestie".