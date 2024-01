Alain Delon è al centro di uno scontro legale tra i figli, mentre l'ex partner li accusa di 'tentato omicidio'

La situazione di Alain Delon sembra particolarmente complicata: la sua salute e la sua condizione in famiglia saranno infatti controllate da uno specialista incaricato dalla procura di Montargis.

L'obiettivo è quello di valutare se sia necessario mettere sotto tutela l'attore, che ha 88 anni.

Una situazione molto complicata

Cannes 2019: un primo piano di Alain Delon sul red carpet

Nelle ultime settimane gli scontri tra Anthony, il figlio avuto da Alain Delon con la modella Francine Canovas, e la figlia Anouchka e il figlio Alain-Fabien, avuti dalla modella e presentatrice Rosalie van Breemen, si sono infatti particolarmente inaspriti.

Il procuratore Jean-Cédric Gaux ha quindi dichiarato che è necessario effettuare dei controlli in risposta a due lettere ricevute dall'avvocato della star del cinema francese, Christophe Ayela, e dal legale del figlio Anthony Delon, in cui si chiede che l'attore venga posto sotto tutela giudiziaria per incapacità di intendere e di volere.

Alain Delon avrebbe dovuto essere controllato nella giornata di sabato, ma la vita è stata bloccata dopo che Anthony ha reagito dichiarando che non trova giusto che solo Anouchka possa assistere e abbia suggerito che l'esame venisse effettuato da un dottore generico, non da uno specialista.

A luglio i figli dell'icona del cinema avevano fatto licenziare la badante Hiromi Rollin sostenendo che stesse cercando di sfruttare la sua influenza e isolare l'attore dalla sua famiglia, oltre a dichiarare che la donna, che invece si è difesa dichiarando di avere una relazione con il divo, stesse bullizzando il padre. Il tribunale di Gaux, il 4 gennaio, ha però deciso di archiviare il caso per mancanza di prove.

Anthony Delon ha recentemente parlato della situazione di salute del padre criticando apertamente la sorella per non aver rivelato che si era sottoposto ad alcuni test in una clinica svizzera, dal 2019 al 2022, che avrebbero dimostrato un degrado cognitivo: "Ci ha tenuti nascosti questi risultati, per interessi personali di cui ora non mi importa... Ciò che ritengo serio è che, sapendo le azioni di Madame Rollin, abbia tenuto nascosto il disagio in cui si è ritrovato nostro padre. Rimanendo in silenzio, lo ha chiaramente messo in pericolo. Per me, questo la rende indirettamente complice negli abusi e nella violenza di cui è stato vittima. Vi ricordo che il 5 luglio lo abbiamo ricoverato in uno stato fisico e psicologico preoccupante". Anthony si è inoltre opposto al tentativo della sorella di trasferire Alain Delon in Svizzera, dove vive.

Alain Delon: denunciata la badante per molestie al divo francese

Accuse e risposte

Le dichiarazioni hanno portato Alain Delon ad annunciare che avrebbe denunciato il figlio per diffamazione e Anouchka ha spiegato di voler procedere per vie legali contro il fratello per aver pronunciato dichiarazioni offensive e che hanno danneggiato 'l'onore e la dignità' del padre.

Ayela ha ora chiesto che il suo cliente venga protetto legalmente per motivi di salute, sostenendo che i figli hanno interrotto le cure mediche che seguiva in una clinica svizzera perché Anthony Delon avrebbe deciso di curare la malattia del padre con succhi di frutta e vegetali prescritti da un naturopata. L'avvocato ha ribadito: "Il signor Delon ha risposto a tutte le domande dell'esperto dottore, confermando che la sua capacità di intendere e volere non è indebolita, al contrario di quanto sostengono le accuse diffamatorie che lo hanno reso oggetto al centro delle ipotesi dei mezzi di comunicazione da gennaio".

Rollin, che aveva sostenuto di non essere una badante ma la compagna dell'attore, ha inoltre accusato i figli di aver fatto sparire oggetti personali, documenti e lettere che dimostravano la relazione esistente con la star. La donna ha ribadito: "Questi tre figli hanno distrutto la mia vita".

Hiromi avrebbe poi dichiarato di essere sconvolta dalla scelta di interrompere le cure "pur essendo consapevoli che si tratti di trattamenti vitali", aggiungendo poi che la situazione "accelererebbe la morte".