Alain Delon ricoverato per un ictus

Alain Delon è stato colpito da un ictus: a dare la notizia il figlio maggiore Anthony Delon che ha confermato il ricovero in una clinica svizzera.

In base alle prime informazioni trapelate, sembra che, fortunatamente, le condizioni del celebre attore siano ormai stabili e che l'emorragia cerebrale risalga a quasi una settimana fa. L'ictus sarebbe in realtà una complicazione dell'intervenuto ben più rischioso che Alain Delon ha subito nell'ospedale parigino della Pitié-Salpétriere ben 3 settimane fa, rimanendo in terapia intensiva per tutto il tempo. Stando alle parole di figlio Anthony, le condizioni vitali del divo sarebbero ora perfette e il suo stato di salute stabile. Il ricovero ulteriore nella clinica in Svizzera sarebbe dunque solo un modo per consentirgli un riposo assistito durante la convalescenza.

Alain Delon, 83 anni, ha ricevuto un premio per la sua lunga carriera appena 2 mesi fa, durane il Festival di Cannes 2019. Riconoscimento che è stato accolto con commozione dall'attore ma con disappunto da alcune associazioni femministe, che hanno puntato il dito contro alcune sue dichiarazioni sessiste e omofobe.