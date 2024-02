Alain Delon: la polizia ha sequestrato 72 armi da fuoco detenute illegalmente in casa sua

Martedì l'agenzia di stampa francese AFP ha riferito che all'attore, Alain Delon 88 anni, tra i cui titoli figurano successi come Il gattopardo e Frank Costello faccia d'angelo, sono state sequestrate 72 armi nella sua casa di campagna di Douchy-Montcorbon, in Francia.

Secondo l'AFP, il procuratore Jean-Cédric Gaux ha affermato che la star "non ha alcuna autorizzazione che gli consenta di possedere un'arma da fuoco". La polizia avrebbe anche trovato e sequestrato 3.000 munizioni e un poligono di tiro nella sua casa, situata a circa 85 miglia da Parigi.

Un primo piano di Alain Delon, a Locarno per ritirare il Lifetime Achievement Award

Il presente di Alain Delon

Delon è apparso solo in una manciata di film nell'ultimo decennio ed è stato oggetto di una continua faida tra i suoi quattro figli per i suoi beni e la sua salute da quando è stato colpito da un ictus nel 2019.

Secondo quanto riportato da Deadline, il mese scorso un giudice tutelare ha ordinato di mettere l'attore sotto tutela legale. Secondo l'ordinanza, Delon non può vendere alcun bene importante e un terzo avvocato deve aiutarlo a prendere decisioni mediche o a scegliere i medici. All'inizio di gennaio, il figlio maggiore di Delon, l'attore Anthony Delon, 59 anni, si è scagliato contro la sorella Anouchka per non averle detto che il padre si era sottoposto a test cognitivi dal 2019 al 2022 in Svizzera che avevano rivelato che soffriva di declino cognitivo.