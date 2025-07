Aladdin diventa un horror in due parti: ecco tutti i dettagli della rivisitazione dark

Dopo i reboot horror di Winnie the Pooh e Peter Pan, anche Aladdin avrà una rivisitazione in due parti più cupa e inquietante.

Nel solco delle reinterpretazioni horror dei classici dell'animazione, anche Aladdin si prepara a tornare in una veste completamente inedita. Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, lo studio B22 Films è al lavoro su una rivisitazione in due parti della celebre fiaba, con un tono molto più cupo rispetto alla versione Disney del 1992.

Intitolati "Aladdin" e "La vendetta di Aladdin", i due film saranno scritti e diretti da Brett Bentman, con Tiffany McDonald alla produzione. Le riprese prenderanno il via questo mese in Oklahoma, mentre l'uscita è prevista nel corso del 2026. Tra i protagonisti confermati troviamo Devanny Pinn (Pretty Boy) e Billy Blair (Machete).

Un'Aladdin horror: radici antiche e ossessioni moderne

Pur prendendo spunto dallo stesso materiale di partenza del film d'animazione - ovvero le storie de Le mille e una notte - la nuova versione promette un tono più adulto e disturbante. Lo stesso regista ha anticipato che il focus sarà l'ossessione per il potere e la ricchezza, con i personaggi pronti a tutto pur di ottenere ciò che desiderano.

Il Genio in una drammatica scena del film d'animazione Aladdin

"Questa storia è radicata nell'antichità, ma parla di desideri moderni: persone accecate dall'ambizione, incapaci di prevedere le conseguenze", ha spiegato Bentman.

A differenza dell'Aladdin sognatore e romantico che conosciamo, il protagonista di questa versione potrebbe essere tutt'altro che un eroe. I temi principali saranno il desiderio, la corruzione e la discesa nell'oscurità causata dalla magia incontrollata.

Non è il primo Aladdin dell'orrore

Questa nuova saga non è l'unico adattamento horror ispirato ad Aladdin. È infatti in lavorazione anche Aladdin: The Monkey's Paw, una versione alternativa in cui il protagonista entra in possesso di una zampa di scimmia capace di esaudire desideri, ma a un prezzo terribile. Le riprese di quel progetto sono iniziate a maggio 2025, anche se non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Winnie The Pooh: Blood and Honey, una scena del film

Negli ultimi anni, numerosi classici del dominio pubblico hanno subito rivisitazioni in chiave horror, come Winnie the Pooh - Sangue e miele, Cinderella's Curse o Peter Pan - Incubo nell'isola che non c'è. Aladdin si unisce così a una lista in crescita di fiabe trasformate in racconti disturbanti, lontani anni luce dalle versioni per famiglie firmate Disney.

Nel film animato del 1992 - e nel suo remake live-action del 2019, che ha incassato oltre un miliardo di dollari - la lotta tra Aladdin e il perfido Jafar ruotava intorno alla lampada magica. Nella nuova versione horror, però, l'elemento magico sarà il motore di una storia ben più sinistra, esplorando la pericolosa attrazione per il potere e l'avidità.