Akira: la splendida 35Th Anniversary Limited Edition (4K Ultra HD + 2 Blu-Ray) del film in sconto su Amazon

Quando si parla di Akira, ci si confronta con una pellicola che ha avuto un impatto profondo sulla storia dell'animazione mondiale e sulla cultura pop, portando l'animazione giapponese a un nuovo livello di riconoscimento internazionale. Il film ha rivoluzionato il modo in cui l'animazione era percepita, mostrando che poteva raccontare storie complesse, mature e visivamente ambiziose, molto oltre i confini dell'intrattenimento per bambini. La sua estetica cyberpunk, il design dettagliato e l'uso pionieristico di effetti speciali influenzarono profondamente non solo l'industria dell'animazione, ma anche film, videogiochi e opere di fantascienza occidentali. Akira ha ispirato registi e creatori in tutto il mondo, lasciando un'impronta duratura nella cultura pop moderna, soprattutto nel genere sci-fi e nell'immaginario distopico.

Per chi non lo sapesse, Akira è ambientato in una Tokyo futuristica, devastata da una terza guerra mondiale e ricostruita come Neo-Tokyo. La trama segue Kaneda, leader di una banda di motociclisti, e il suo amico Tetsuo, che dopo un incidente con un misterioso esperimento governativo, sviluppa poteri psichici devastanti. Mentre Tetsuo perde gradualmente il controllo, mettendo a rischio la città, Kaneda cerca disperatamente di fermarlo. Nel corso del film, emergono segreti riguardanti un progetto militare top-secret legato a un essere potentissimo chiamato Akira, la cui distruzione anni prima aveva scatenato la catastrofe originale.

