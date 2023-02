Aggretsuko 5, su Netflix in streaming da oggi

Aggretsuko torna su Netflix con la quinta stagione, quella che andrà a chiudere la serie animata, disponibile in streaming da oggi 16 febbraio 2023.

Aggretsuko torna su Netflix con la quinta stagione, quella che andrà a chiudere la serie animata, disponibile in streaming da oggi 16 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La serie di Aggretsuko segue la vita quotidiana dell'impiegata Retsuko, che sfoga le sue frustrazioni nei confronti del capo e dei colleghi cantando a squarciagola brani di death metal. In questa stagione dopo essersi licenziato, Haida è sfrattato dall'appartamento di proprietà dei genitori e inizia a vivere in un Internet café.

Qui incontra Shikabane, che sembra aver abbandonato ogni speranza. Retsuko decide di condividere la casa con Haida per salvarlo. Poi un individuo sospetto che dice di far parte di Diet si presenta per assoldare Retsuko... Nel cast originale Kaolip, Shingo Kato, Komegumi Koiwasaki, Maki Tsuruta e Sohta Arai. Aggretsuko è tratto da un personaggio di Sanrio, con la regia e sceneggiatura di Rarecho.