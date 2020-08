Aggretsuko 3: il trailer dei nuovi episodi della serie Netflix

Aggretsuko 3 ha ora un trailer ufficiale che anticipa le prime scene dei nuovi episodi dedicati alla storia di Retsuko che arriveranno in streaming il 27 agosto.

Nel video si vede infatti la protagonista alle prese con numerosi problemi, anche economici, oltre a lavorare per un gruppo musicale dalla carriera in rapida ascesa.

La terza stagione di Aggretsuko mostrerà Retsuko dover affrontare un sorprendente numero di nuovi debiti che la costringono ad accettare un ulteriore lavoro di notte come manager di un gruppo in tour, composto da tre personaggi molto strani.

Tra i nuovi personaggi c'è l'unicorno Seiya, doppiato da Yuki Kaji, già nel team di doppiatori di Attack on Titan e Carole & Tuesday.

Lo show racconta la storia di Retsuko, una panda rossa di 25 anni che lavora come contabile in un'azienda ed è costretta, da superiori e colleghi, a occuparsi di compiti fastidiosi e noiosi. Per rilassarsi e sfogare la propria rabbia, Retsuko ama andare al karaoke, dove canta canzoni death metal.

Il regista delle avventure del personaggio della Sanrio è Yawaraka Sensha.