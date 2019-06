After the Wedding: il trailer del film con Michelle Williams e Julianne Moore

After the Wedding è il nuovo film con protagoniste Michelle Williams e Julianne Moore, ecco il trailer.

After the Wedding è il nuovo film con Michelle Williams e Julianne Moore, e il primo trailer permette di scoprire qualche dettaglio dell'adattamento americano dell'omonimo progetto cinematografico.

Il lungometraggio, presentato al Sundance Film Festival, verrà distribuito nei cinema americani il 9 agosto.

Il film After the Wedding, diretto da Bart Freundlich e remake dell'opera realizzata da Susanne Bier, racconta la storia di Isabel (Michelle Williams), una donna che è alla ricerca di finanziatori per un progetto benefico a favore di un orfanotrofio situato a Kolkata. Isabel parte quindi con destinazione New York per incontrare Theresa (Julianne Moore), una potenziale benefattrice. Theresa invita Isabel al matrimonio della figlia che si svolgerà durante il weekend, occasione in cui la protagonista incontra Oscar (Billy Crudup), il marito dell'imprenditrice. La situazione porterà quindi alla scoperta di un legame inaspettato con le radici nel passato.

Il trailer mostra qualche dettaglio dell'incontro tra i tre e Theresa che cerca di indagare sulla reazione di Isabel nel rivedere l'uomo che in passato consoceva molto bene.

Ecco il trailer: