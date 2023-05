After the Sunset, stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film con Pierce Brosnan

Stasera 7 maggio Canale 20 Mediaset trasmette After the Sunset: trama, recensione e cast del film con Pierce Brosnan.

Stasera 7 maggio su Canale 20 Mediaset manda in onda After the Sunset, la pellicola del 2004 diretta da Brett Ratner. La sceneggiatura è stata scritta da Paul Zbyszewski e Craig Rosenberg. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Woody Harrelson e Pierce Brosnan in una scena di After the sunset

Trama di After the Sunset

Max e Lola sono una coppia di ladri specializzati in furti di diamanti. Dopo un ultimo colpo allo Staples Center di Los Angeles, decidono di andare in pensione e si trasferiscono alle Bahamas, dove però vengono raggiunti dallo storico agente dell'Fbi Stan Lloyd, che cerca di incastrare Max facendogli vedere il bottino di un possibile nuovo colpo: un diamante in esposizione su una nave da crociera che è ferma per pochi giorni sull'isola. Per l'ex ladro la tentazione di sfidare Lloyd è troppo forte.

Salma Hayek in una scena di After the sunset

Curiosità di After the Sunset

After the Sunset è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'8 Aprile 2005. Le riprese del film si sono svolte dal 27 Ottobre 2003 al 15 Febbraio 2004 nelle Bahamas e negli Stati Uniti. Il regista Brett Ratner ha deciso di girare il film alle Bahamas per sfruttare i bellissimi paesaggi tropicali come sfondo per le scene d'azione e per creare un'atmosfera vacanziera.

Salma Hayek in una sequenza di After the Sunset

Qui la nostra recensione di After the Sunset. Il traile del film lo possiamo vedere grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Pierce Brosnan e Salma Hayek

After the Sunset Interpreti e personaggi