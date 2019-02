After Life: Ricky Gervais nel trailer della serie Netflix

After Life è la nuova comedy prodotta da Netflix con protagonista l'attore Ricky Gervais e onlineè stato condiviso il trailer del progetto, in arrivo dall'8 marzo in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Il protagonista sarà Tony, un uomo che aveva una vita perfetta prima della morte improvvisa di sua moglie Lisa. Dopo aver preso in considerazione l'idea di suicidarsi, Tony decide invece di vivere per punire il mondo, dicendo e facendo ciò che gli pare. Tony è convinto di aver quasi ottenuto un super potere - non è più interessato a se stesso né a nessun altro - ma mantenere i suoi propositi si rivela molto difficile perché tutte le persone intorno a lui cercano di salvare il bravo ragazzo che conoscevano e che pensano sia ancora in lui.

Ecco il trailer:

Tra gli interptreti ci saranno anche Kerry Godliman nel ruolo di Lisa, moglie di Tony, Tom Basden che sarà il cognato di Tony, Matt, Tony Way nei panni del migliore amico Lenny, David Bradley nella parte del padre e Ashley Jensen, l'infermiera del padre.

Nel cast della serie anche: Penelope Wilton (Downton Abbey, Doctor Who), David Earl (L'ordine natural dei sogni, Derek), Joe Wilkinson (Him & Her), Kerry Godliman (Derek), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty, Tim Plester e Diane Morgan (David Brent: Life On The Road).

After Life, composta da 6 episodi della durata di 30 minuti ciascuno, è creata e diretta da Ricky Gervais, protagonista indiscusso della serie. Meglio conosciuto in televisione per i suoi trascorsi in The Office, la comedy britannica che ha ispirato l'omonimo adattamento statunitense di enorme successo, Gervais sarà anche il produttore esecutivo di After Life insieme Duncan Hayes. La serie è prodotta da Charlie Hanson.