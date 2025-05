Affari Tuoi: Stephan dalla Valle D'Aosta va alla Regione Fortunata, ma la dea bendata si dilegua

La puntata di Affari Tuoi, in onda martedì 6 maggio, ha visto come protagonista Stephan dalla Valle D'Aosta. Il concorrente ha pescato il pacco numero 12 e ha sfidato il Dottore insieme alla madre Erica. Prima di iniziare la partita, Thanat porta in studio al conduttore Stefano De Martino la specialità del giorno, ovvero il Genepì.

La partita di Stephan dalla Valle D'Aosta ad Affari Tuoi

La partita di Stephan inizia con il primo tiro che elimina 50 euro. Ma le cose poi si mettono molto male, dato che vanno via 200.000 euro e 300.000 euro. La situazione non migliora, anzi, infatti se ne vanno pure 30.000, 100.000 e 10 euro.

Arriva la chiamata del Dottore che offre il cambio ma il concorrente rifiuta senza esitazioni. Come da tradizione, ad Affari Tuoi le cose possono cambiare rapidamente e infatti nel 2 della Toscana ci sono 20 euro, mentre con i tiri successivi vengono eliminati il Genepì, specialità del giorno, e zero euro.

Arriva un'altra chiamata del Dottore che offre 10.000 euro e Stephan dice: "A mia mamma crea ansia tirare i soldi, ma rifiuto l'offerta e vado avanti". Nel 12 di Stephan non ci sono neanche i 50.000 euro, ma neppure 500. Poi elimina 20.000, 5.000, Gennarino e 100 euro.

Il finale della partita di Stephan dalla Valle D'Aosta

La partita di Stephan viaggia verso il finale e il Dottore offre il cambio ma il concorrente rifiuta ancora una volta. Poi chiama 1 euro e si ritrova con 3 rossi e 1 blu. Arriva una nova offerta, stavolta di 13.000 euro ma il concorrente trita l'assegno.

Nel pacco della Calabria trova 10.000 euro e restano quindi i 75.000 euro. Il Dottore offre 15.000 euro, ma Stephan dice di no però poi elimina proprio i 75.000 euro. Rimangono 15.000 e 200 euro.

Si va alla Regione Fortunata e Stephan sceglie la Basilicata, ma la risposta è sbagliata. La seconda scelta è l'Umbria, ma anche in questo caso la risposta non è corretta. Dunque, Stephan torna a casa a mani vuote.