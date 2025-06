Affari Tuoi, quando andrà in onda l'ultima puntata della stagione?

È già metà giugno, ma Affari Tuoi ha ancora diverse puntate in cantiere.

Il game show di Rai 1 infatti, andrà avanti fino e fine mese: la data ufficiale infatti è fissata per il 28 giugno, ma ci potrebbe essere un allungamento.

L'allungamento di Affari Tuoi

Locandina di Affari tuoi

Secondo quanto riportato da Fanpage, la Rai starebbe valutando di allungare il game show fino al 5 luglio, in base alla programmazione degli Europei di calcio Under 21.

In realtà, il gioco dei pacchi si era già allungato per recuperare le puntate registrate e mai trasmesse in seguito alla morte di Papa Bergoglio, quando la programmazione televisiva subì un vero e proprio stravolgimento.

Inoltre, considerando che l'8 giugno sarebbe partito anche The Cage-Prendi e Scappa su Nove, questo recupero avrebbe permesso di non lasciare alcuno spazio al programma di Amadeus. Il quale, nel frattempo, si è fermato al solito 2 e poco più di share.

Gli ascolti

Stefano De Martino invece, anche con caldo non ha subito alcuna battuta di arresto. Nelle ultime settimane, ha riconfermato e superato il 30% di share, visto da circa 6,5 milioni di spettatori. Con questi risultati, De Martino è riconfermato per la prossima stagione.

Dopo Affari Tuoi

Locandina di Techetechete'

Come consuetudine, alla conclusione di Affari Tuoi toccherà ai filmati delle Teche Rai. I video in bianco e nero, gli sketch dei protagonisti più amati, la tv di una volta tornano nell'access prime time fino a settembre, riproponendo i momenti che hanno fatto la storia della Rai.

L'archivio del servizio pubblico si apre ogni estate; lo scorso maggio addirittura, gli è stato data la prima serata, rispettivamente il 3 e il 10 maggio.