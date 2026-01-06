Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia: stasera l’estrazione dei 5 milioni con Stefano De Martino e gli ospiti

L'Epifania su Rai 1 si accende con Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia condotto da Stefano De Martino: ospiti vip, gioco dei pacchi, estrazioni in diretta e il primo premio da 5 milioni di euro.

L'attesa è finita: stasera, martedì 6 gennaio, il tradizionale appuntamento con l'Epifania torna su Rai 1. Stefano De Martino conduce una puntata evento di Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia, l'attesissima serata in cui verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria, con il primo premio dal valore di ben 5 milioni di euro.

Una festa in famiglia con gli amici di sempre

Per questa serata speciale, De Martino trasforma lo studio nel set di una grande festa, portando con sé la squadra affiatata di Stasera tutto è possibile. Oltre a Herbert Ballerina, presenza fissa del programma, scenderanno in campo campioni della risata come:

Francesco Paolantoni

Giovanni Esposito

Vincenzo De Lucia

Non mancheranno i collegamenti con le grandi produzioni di Rai 1 in partenza, come The Voice Kids (Junior) e Tali e Quali, rendendo la serata un vero e proprio galà della TV pubblica.

Tutti gli ospiti della serata

Il parterre di celebrità è ricchissimo e spazia dal cinema alla musica, fino all'astrologia:

Cinema e TV: Nino Frassica, Francesca Chillemi, Claudia Gerini, Brenda Lodigiani.

Nino Frassica, Francesca Chillemi, Claudia Gerini, Brenda Lodigiani. Musica: Noemi, Rocco Hunt.

Noemi, Rocco Hunt. Intrattenimento: Nicola Savino e l'astrologo Simon & The Stars.

Stefano De Martino ed Herbert Ballerina

Come funziona la serata: tra pacchi e biglietti milionari

La struttura della serata sarà dinamica e divisa in momenti chiave:

L'anteprima e il premio da 300.000€: Si parte subito col botto. Durante il collegamento con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verrà estratto in diretta un premio speciale da 300mila euro.

La Partita Classica: La serata entrerà nel vivo con una partita di Affari Tuoi giocata da un concorrente rappresentante della regione sorteggiata.

Il Gioco dei VIP: Al termine della partita, gli ospiti famosi si sfideranno in un gioco dedicato alle regioni italiane. Le loro risposte determineranno la classifica che assegnerà i simboli ai 5 biglietti di prima categoria .

Il momento della verità: A fine serata, verranno svelati i premi milionari associati ai biglietti estratti.

Il montepremi: Il primo premio della Lotteria Italia quest'anno è confermato a 5 milioni di euro, seguito dai premi di prima categoria che verranno svelati nel corso della diretta.

Dove vedere Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia in tv e in streaming

Il tradizionale appuntamento andrà in onda stasera, martedì 6 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai . Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia condotto da Stefano De Martino sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la puntata in qualsiasi momento.