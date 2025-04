Affari Tuoi, Ilaria dalla Sicilia non accetta l'aiuto del Dottore e rischia seguendo l'istinto

La protagonista della puntata di Affari Tuoi, in onda lunedì 14 aprile 2025, è Ilaria che gioca insieme alla madre Mariarosa. La concorrente ignora l'aiuto del Dottore e finisce la partita alla Regione Fortunata.

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda lunedì 14 aprile 2025, a giocare è Ilaria dalla Sicilia che gioca con il pacco numero 11. Insieme a lei c'è la madre Mariarosa. La partita di mamma e figlia è abbastanza sfortunata e le due concorrenti vanno a finire alla Regione Fortunata. Il Dottore ha provato più volte ad aiutare Ilaria con i cambi, ma la giovane ha sempre detto di no.

La partita di Ilaria dalla Sicilia ad Affari Tuoi

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

La partita di Ilaria e Mariarosa inizia con due pacchi blu da 5 e 75 euro e uno rosso da 50.000 euro. Arriva però subito una grossa batosta, dato che se ne vanno i 200.000 euro e i 100.000 euro. La situazione migliora quando Ilaria trova lo 0.

Il Dottore offre il cambio, ma la concorrente è convinta che il numero 11 sia un buon numero e quindi dice di no. Tra l'altro, la concorrente ha tra le mani l'orologio di suo nonno come porta fortuna. Successivamente se ne va la cassata, poi 15.000 euro e 75.000 euro.

Arriva la seconda telefonata da parte del Dottore che offre 16.000 euro, però mamma e figlia dicono di no e tritano l'assegno. Con i tre tiri successivi, Ilaria elimina dal tabellone 20, 50 e 20.000 euro. Il Dottore offre nuovamente il cambio, ma Ilaria dice ancora di no ma poi perde 300.000 euro e anche 10.000 euro. Mamma e figlia decidono di tritare l'assegno da 4.000 euro.

Il finale della partita di Ilaria dalla Sicilia

La partita di Ilaria si avvicina al gran finale. La concorrente apre due pacchi blu da 100 e 200 euro, poi uno rosso da 5.000 euro. L'ultimo tiro è un rosso da 30.000 euro che manda direttamente mamma e figlia alla Regione Fortunata.

Le due concorrenti scelgono, come prima opzione, il Veneto ma la risposta è sbagliata. La seconda scelta ricade sulla Regione Umbria, ma anche in questo caso la risposta non è corretta. Infatti, la Regione Fortunata era il Lazio.