Affari Tuoi: chi è Alec Magni Baraldi, il "sosia" di Stefano De Martino che sogna la tv

Affari Tuoi è ormai un fenomeno, tanto in TV quanto sui social. Lo dimostra (anche) il successo che sta avendo Alec Magni Baraldi. Dal mese di dicembre è stato uno dei "pacchisti", terminando poi il suo percorso nella puntata di domenica 12 gennaio. Ma come mai il giovane che ha rappresentato l'Emilia-Romagna ha avuto un tale riscontro da parte del pubblico?

Chi è Alec, il "sosia" di Stefano de Martino

La sua biografia parla chiaro. Nasce a Castelvetro nel 2000. Ha 24 anni ed è un atleta. Laureato in Biologia, attualmente sta proseguendo gli studi in Biotecnologie. Nel tempo libero si dedica all'atletica, militando nell'associazione sportiva La Fratellanza di Modena. Ha vinto la medaglia d'argento nell'annata 2023/24 nella competizione nazionale di atletica, mentre nel 2019 ha giocato nella nazionale italiana di football americano negli europei under-19.

Affari Tuoi per lui ha rappresentato una sorta di consacrazione, dato che, in pochi giorni, il suo profilo Instagram ha racimolato molti like e nuovi follower. Tra le esperienze in tv figura anche la partecipazione nella serie televisiva Foodball High - Italian Cuisine and High School Football girata negli Stati Uniti e che narra un interscambio culturale e sportivo tra giocatori di football americano italiani e statunitensi.

Reso celebre proprio dalla vaga somiglianza con Stefano De Martino e perché molte volte ha "seguito" De Martino nelle sue gag, non ha avuto vita facile nel gioco dato che è tornato a casa con solo un euro. L'esperienza, però, per Alec è stata bellissima. Infatti, proprio su i social, ha pubblicato un post in cui ringrazia tutti per l'avventura di Affari Tuoi. E in cui si augura di poter magari continuare a lavorare in TV.

"Grazie di cuore a tutti voi che avete condiviso con me questa incredibile esperienza ad Affari Tuoi", si legge. "Un grazie speciale a mia mamma, la mia compagna di squadra, con cui ho vissuto ogni emozione di questa avventura unica. Un pensiero pieno d'affetto va anche ai miei amici pacchisti, la mia seconda famiglia, che hanno reso questo viaggio ancora più indimenticabile. Grazie alla Rai per l'opportunità", conclude.