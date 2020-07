Adriana Volpe snobbata da Alessio Viola in diretta? Il balletto spegne la polemica

Adriana Volpe e Alessio Viola sono già al centro del gossip dopo solo qualche puntata del nuovo show Ogni Mattina su TV8: è bastato non rispondere al saluto in diretta della collega, per Viola, per sentirsi accusare di snobismo. Fortuna che un balletto dietro le quinte, ma diffuso sui social, ha rimesso tutto in ordine.

Un inizio in salita per Ogni Mattina, la nuova trasmissione di TV8 condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola, la prima puntata è stata vista da 98.000 telespettatori con l'1% di share. Nonostante i pochi spettatori, sui social è nata comunque una polemica conseguenza di una semplice disattenzione del conduttore. Viola non si è accorto che la Volpe entrando in scena aveva provato a salutarlo con il gomito andando avanti con la presentazione dello show. Sui social si è parlato di un'Adriana snobbata ma la conduttrice, che ha destato un'ottima impressione nel Grande Fratello Vip 4, ha voluto smorzare subito le polemiche.

Non siamo di fronte ad un nuovo "caso Magalli" e Adriana per dimostrarlo ha pubblicato un video in cui i due si salutano di gomito, di tacco e di punta "così non si dice che non siamo affiatati" dice la Volpe. L'indomani Alessio, per rimediare alla disattenzione del giorno precedente, l'ha saluta in diretta "Così non si potrà dire che non rispondo al saluto di Adriana quando mi porge il suo gomito", ha detto mettendo la parola fine ai rumor.