Adriana Volpe: Ogni Mattina rischia la chiusura per gli ascolti bassi?

Il ritorno di Adriana Volpe in televisione rischia di trasformarsi in una chiusura anticipata: il suo programma Ogni Mattina, condotto con Alessio Viola su TV8, potrebbe essere cancellato per via dello share che non riesce a superare l'uno per cento.

Nonostante TV8 abbia annunciato il ritorno di Ogni Mattina anche per il prossimo settembre, il destino della trasmissione condotta da Adriana Volpe è legato ad un filo sottilissimo, lo share. Il canale in chiaro di SKY ha puntato molto su questa trasmissione che ospita personaggi di primo piano ma uno share basso significa poca pubblicità o vendita degli spazi pubblicitari a prezzi stracciati. Gli ascolti relativamente bassi sono stati al centro di un litigio a distanza tra la Volpe e Giancarlo Magalli, il presentatore in un post su Facebook - poi cancellato - ironizzò sulle percentuali di ascolto del programma scrivendo "0,9%, chi vuole capire capisce".

Secondo Dagosspia:"la trasmissione è stata già annunciata per settembre, non si vuole interrompere subito l'esperimento perché in tv serve tempo e c'è voglia di insistere". Il portale di Roberto D'Agostino sostiene che Sky sta valutando due opzioni: "Un primo bilancio è stato già fatto e gira voce che se gli ascolti non dovessero crescere si arriverebbe a un cambio di formula oppure a una cancellazione il prossimo dicembre". I due conduttori non hanno rilasciato dichiarazioni, i fan di Adriana Volpe sperano che il trend degli ascolti possa invertirsi presto e che la concorrente dell'ultimo Grande Fratello VIP possa restare con Alessio Viola alla guida del programma.