Adriana Volpe: "Giancarlo Magalli cerca solo una pace mediatica"

Adriana Volpe non sembra intenzionata a far pace con Giancarlo Magalli. La conduttrice in un'intervista a TV Blog risponde al gesto di pace del collega e mette un punto fermo al Gossip su Andrea Denver.

Stasera su Canale 5 andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2020. Adriana Volpe era una delle accreditate alla vittoria finché non ha dovuto abbandonare la Casa per l'aggravarsi delle condizioni di salute del suocero, morto qualche giorno dopo a causa del Coronavirus. Intervistata da TV Blog, Adriana ha parlato della sua avventura nella casa di Cinecittà, della ventilata pace con Giancarlo Magalli e dei suoi progetti futuri. A proposito della realtà che ha trovato fuori, un mondo profondamente cambiato a causa del Coronavirus, c'è da dire che l'ex conduttrice di Affari Vostri è stata la prima tra i concorrenti a capire la gravità della situazione "Sin dalle prime notizie che ci ha comunicato Alfonso ho capito che, uscendo, avremmo trovato un mondo profondamente cambiato, ferito. Più passava il tempo e più immaginavo i negozi chiusi, le persone a casa, il lavoro fermo per tutti - dopo aver espresso la sua stima per medici ed infermieri racconta - È stato impressionante uscire dalla Casa, che rappresenta una sorta di "bolla" ed immergermi in una realtà completamente diversa da quella che avevo lasciato".

L'intervista ad Adriana Volpe cade inevitabilmente su Giancarlo Magalli, il conduttore ha detto recentemente di essere pronto a fare pace con lei, ma Adriana è molto ferma su questo punto "Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti. Non a me. Probabilmente è una 'pace mediatica' perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze".

Durante una delle dirette del Grande Fratello Vip 2020 la Volpe fu informata che sui social si era scatenato il gossip legato al rapporto speciale che la legava con Andrea Denver. Nel caso ce ne fosse bisogna l'ex gieffina chiarisce ancora una volta che lei ed il modello veronese sono solo amici "tra me e Denver non c'è nulla, se non una bella amicizia nata nella Casa, come con tanti altri. Andrea è un ragazzo garbato e sensibile. Ognuno di loro ha impreziosito questo viaggio e con molti credo continuerà una bella amicizia anche al di fuori del programma". Adriana ha espresso lo stesso concetto in un post su Instagram.

Il futuro di Adriana Volpe potrebbe essere una programma nella fascia mattutina di Mediaset, magari in coppia con Michele Cucuzza, con il quale ha condiviso l'avventura del Grande Fratello "Lavorare in coppia con Michele sarebbe bellissimo ed una collocazione come quella, nel palinsesto, non so perché, me la sentirei a pennello".