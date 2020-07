Adriana Volpe ed Andrea Denver di nuovo insieme a Ogni Mattina dopo Il Grande Fratello Vip

L'attesa intervista di Adriana Volpe ad Andrea Denver non ha deluso i fan dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra battute e frecciatine i due hanno più volte scherzato sul presunto flirt. Andrea e Adriana vantano un notevole numero di ammiratori sui social che vorrebbe vederli insieme - a dispetto dei loro attuali legami sentimentali - e che oggi hanno riempito le pagine di Twitter con foto dell'intervista.

Guardami come Andrea Denver, anche a distanza di mesi, guarda Adriana Volpe e io ti guarderò come Adriana Volpe guarda (e ha sempre guardato) Andrea Denver 🤧💙#Volver #OgniMattina pic.twitter.com/Uh64d0Ed8S — auro|baci stellari (@darveyfeels_) July 6, 2020

Andrea Denver per la sua prima intervista in Italia ha scelto Adriana Volpe ed il suo programma Ogni Mattina, la nuova trasmissione di TV8 insieme ad Alessio Viola. Un gesto di amicizia che potrebbe aiutare il programma a conquistare nuovo pubblico, dopo gli inizi non brillantissimi. Andrea Denver e Adriana Volpe sono state tra le coppie più chiacchierate dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP, una grande complicità che si è rivista nel corso dell'intervista in cui Andrea ha parlato della sua carriera di modello che gli ha permesso di conoscere personaggi come Taylor Swift, Madonna e Paris Hilton.

Andrea Denver è fidanzato con la modella Anna Wold, i due a causa della chiusura delle frontiere non si vedono da oltre sei mesi: "Questa distanza ci sta mettendo a dura prova" ha spiegato il modello aggiungendo: "ma stiamo resistendo. Non ci vediamo da sei mesi". Adriana Volpe lo ha stuzzicato: "Spero non ci siano problemi per quello che hanno scritto su di noi", Andrea stando al gioco le ha risposto sorridendo: "No, assolutamente no. Anna sa che tu sei stata preziosa per me nella casa del Grande Fratello VIP".

Il malizioso sorriso che ha accompagnato la domanda di Adriana, è stato subito recepito da Andrea che a sua volta le ha detto: "Madonna non è il mio tipo esteticamente. Lei no, qualcun altro sì - ma subito dopo ha aggiunto - Scherzo, scherzo, sai che mi piace scherzare". Alla fine dell'intervista è arrivato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che subito si è calato nella parte dicendo alla Volpe: "Non guardarlo troppo che rimani immediatamente incinta eh", prendendosi la risposta di Denver: "Sarebbe un onore" a cui è seguito il solito "Sto scherzando". Dopo l'intervista Adriana Volpe ha salutato il marito, oggi è il loro anniversario di matrimonio, come Roberto Parli ha ricordato qualche giorno fa su Instagram.