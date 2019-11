Adrian: ospiti di Adriano Celentano anche Carlo Conti e Paolo Bonolis, stasera su Canale 5

Adrian, lo show di e con Adriano Celentano, torna stasera su Canale 5 alle 21:20 in compagnia di tanti ospiti per cercare di rimediare alla brutta figura dello scorso inverno, quando la serie animata del Molleggiato si era trasformata da programma più atteso dal pubblico di Mediaset a sonoro flop.

Tantissimi gli ospiti per quelle che dovrebbero essere solo 4 serate in compagnia di Adriano Celentano, e soprattutto famosissimi nel panorama televisivo. Per la prima serata, per esempio, il molleggiato ha chiamato a raccolta Carlo Conti, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Insomma, i nomi più blasonati del piccolo schermo si stringeranno intorno ad Adriano, questo il nome della rinascita di Adrian, per salvarlo dalle critiche, che puntualmente arriveranno, e magari dall'ennesimo flop in fatto di ascolti.

Certo è che, come ha dichiarato a Verissimo davanti a Silvia Toffanin, questa volta ci sarà soprattutto lui, Adriano Celentano, l'"assenza" più pesante di quella versione precedente e poco riuscita dello show. Tanto che in molti hanno già parlato di un'operazione più vicina a un classico 'one man show' che a qualunque cosa fosse lo spettacolo andato in onda lo scorso gennaio su Canale 5.

E per far venire l'acquolina in bocca agli spettatori, Mediaset ha già lasciato trapelare i nomi che affiancheranno Celentano nei prossimi giovedì sera: Maria De Filippi, Ligabue, Elisa, Ultimo, Enrico Mentana, addirittura Checco Zalone.

E poi chissà.

Tornerà naturalmente anche Adrian La Serie con le puntate rimanenti, anche se non è ancora dato sapere a che punto del programma sarà possibile ritrovare i personaggi della contestata serie animata.

Appuntamento a stasera, 7 novembre, alle 21:20 su Canale 5 per la prima puntata di Adriano in diretta da Milano, che sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.