Adrian, la serie: la terza puntata in onda stasera su Canale 5

Marica Lancellotti

Adrian e Adriano Celentano tornano stasera alle 21:20 su Canale 5 con la terza puntata dello show, Aspettando Adrian, in diretta dal teatro Camploy di Verona e della serie animata. Le prime due puntate sono state funestate da ascolti reputati insoddisfacenti ma soprattutto dalle critiche piovute all'indirizzo del Molleggiato.

In forse anche stasera la presenza sul palco del cantautore milanese, dopo le fugaci apparizioni della settimana scorsa con tanto di "confessione" al prete Nino Frassica e scuse a Canale5. Senza dubbio la puntata odierna è attesa come difficile banco di prova per sondare una volta per tutte l'umore dei telespettatori verso Adriano Celentano. Sicuramente il pubblico dei social non è stato benevolo verso di lui, né quello televisivo, che l'ha portato al pareggio con la RAI per la prima puntata del 21 gennaio, ma l'ha abbandonato in massa la sera successiva facendo registrare un drastico calo.

Non è solo il pubblico a "scaricare" Adrian La Serie: dopo le defezioni di Michelle Hunziker, Teo Teocoli, Ambra Angiolini, poche ore fa anche Milo Manara, presentato come il disegnatore della serie animata, ha rilasciato un comunicato stampa in cui si dichiara sostanzialmente estraneo alla genesi dello show, e anzi chiarisce: "Mi rendo conto che il fatto che alcuni disegni dei mie storyboard siano stati inseriti anche nell'animazione finale, nonostante non fossero stati realizzati per questo scopo, abbia creato ulteriore confusione. Purtroppo la decisione di utilizzarli non è stata mia, e a suo tempo non ho potuto che far presente la mia forte perplessità in merito".