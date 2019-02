Adrian, la serie: la quarta puntata in onda stasera su Canale5

Marica Lancellotti

Adrian, la serie tv di Adriano Celentano, torna stasera alle 21:20 su Canale 5 con la quarta puntata dello show, Aspettando Adrian, in diretta dal teatro Camploy di Verona e della serie animata. Riuscirà il Molleggiato, con qualche sorpresa, a rimediare agli ascolti non incoraggianti della scorsa settimana?

Lo scorso episodio infatti (trovate qui la nostra recensione della terza puntata di Adrian) aveva raccolto davanti allo schermo poco più di 3 milioni di spettatori, contro la media di 5 milioni della prima puntata, ma soprattutto facendo perdere per la terza settimana consecutiva la sfida a Mediaset contro la RAI, che ha trovato nella fiction La compagnia del cigno la sua gallina dalle uova d'oro del lunedì sera. Un aumento di interesse nei confronti di Adrian La Serie, però, era stato registrato in occasione della comparsa sul palco di Adriano Celentano in persona, che, dopo aver ammesso di aver coscientemente sabotato l'audience, si era finalmente esibito in ciò che meglio sa fare: cantare. Magari la magia riuscirà anche stasera, ma Canale 5 sembra non essere più molto fiduciosa. Sarà per questo che i vertici hanno deciso di spostare la messa in onda di Adrian al martedì in occasione del ritorno de Il Commissario Montalbano su Rai1? Il Molleggiato e il suo sfortunato show, infatti, traslocheranno alla serata successiva sia per l'11 che per il 18 febbraio.

Naturalmente è ancora giallo sui possibili ospiti della serata: se la partecipazione di Nino Frassica e Natalino Balasso dovrebbe essere confermata, non si conoscono al momento altri nomi attesi durante la puntata. Se non quello del protagonista assoluto di tutta l'operazione Adrian: Adriano Celentano. Il suo orologiaio animato continuerà ancora per un nuovo episodio a combattere le forze del male, ancora con l'aiuto dell'amata Gilda, a cui nell'ultimo episodio si sono uniti anche Orso e Carbone.