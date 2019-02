Adrian, la serie: Adriano Celentano sospeso dai palinsesti Mediaset?

Marica Lancellotti

Adrian, la serie ideata da Adriano Celentano potrebbe essere stata rimossa dal palinsesto di Mediaset. Per ora nessuna comunicazione ufficiale ma, stando ad alcuni rumor, il Molleggiato non tornerà lunedì 25 febbraio in TV, nonostante il precedente comunicato di Canale5, datato 6 febbraio, che lo dava di ritorno dopo 15 giorni.

Inizialmente le puntate 5 e 6 rispettivamente dell'11 e 18 febbraio sarebbero dovute andare in onda nei due martedì successivi, e questo per evitare lo scontro diretto con Il Commissario Montalbano su Rai1. Questo fino all'update successivo, che annunciava la sospensione di Adrian per due settimane a causa di un brutto malanno stagionale che aveva colpito Adriano Celentano: "Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere Aspettando Adrian e Adrian la serie per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo Aspettando Adrian e Adrian la serie non andranno in onda". Quell'"almeno" che precedeva le "due settimane", però, lasciava già intuire quello che pare si stia realizzando: Adrian non tornerà neppure il 25 febbraio e il 4 marzo.

Questo, almeno, è quanto sostiene su Twitter e su Panorama il giornalista Francesco Canino che scrive: "ve li ricordate quei bei lunedì in cui andava in onda #adrian? La sospensione si allunga: ho sbirciato i prossimi palinsesti di Canale 5 e non risulta in onda né il 25 febbraio (al suo posto "Cado dalle nubi") né il 4 marzo". Interpellate dalla rivista, alcune persone vicine al Clan Celentano precisano che la sospensione non è definitiva e che il programma riprenderà appena Adriano Celentano starà meglio. Lunedì 25 febbraio, dunque, Canale5 preferisce schierare l'ennesima replica di Checco Zalone contro La stagione della caccia, film che andrà in onda su Rai1, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Considerando poi che dal 4 marzo, e per i quattro lunedì successivi, andrà in onda ancora su Rai1 la miniserie Il nome della rosa, il ritorno d Adrian non sembra proprio all'orizzonte.

ve li ricordate quei bei lunedì in cui andava in onda #adrian? La sospensione si allunga: ho sbirciato i prossimi palinsesti di Canale 5 e non risulta in onda né il 25 febbraio (al suo posto "Cado dalle nubi") né il 4 marzo. — Francesco Canino (@fraversion) 18 febbraio 2019

Certo il silenzio di Mediaset è sospetto, soprattutto dopo i pessimi risultati in fatto di ascolti: Adrian La Serie era passata dai quasi 6 milioni di spettatori della prima puntata ai 2 della quarta, venendo puntualmente battuta dalla fiction d Rai1 La compagnia del cigno. Intanto dal teatro Camploy di Verona, scelto dal Molleggiato come luogo del suo spettacolo, cominciano a levarsi voci di protesta. Il consigliere regionale di centro-destra Stefano Casali ha tuonato nelle ultime ore: "Auguro al bravissimo cantante una pronta guarigione, sempre che in questa settimana non sia già ripreso, mentre credo che lo show "Adrian" sia già ben che morto [...] Gli organizzatori e gli agenti di Celentano si scusino con Mediaset e con la città di Verona, si sbaracchi l'allestimento al Camploy e lo stesso venga restituito urgentemente alla valide associazioni culturali che positivamente ne usufruivano. L'esperimento è fallito, purtroppo può capitare ma perseverare nell'errore è senz'altro sbagliato e dannoso".