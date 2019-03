Adrian, la serie: Adriano Celentano si sposta a Milano, proteste dal Comune di Verona

Marica Lancellotti

Adrian, la serie ideata da Adriano Celentano, resterà su Canale5 ma lo show che la precede, Aspettando Adrian, traslocherà in un teatro di Milano. Tra le ovvie proteste del Comune di Verona che aveva preventivamente cancellato tutto il cartellone dei primi mesi dell'anno per dare spazio alle nove puntate della serie.

Se la scorsa settimana è stato annunciato il ritorno del Molleggiato a settembre sulle reti Mediaset, pur con una formula leggermente diversa, la novità del giorno riguarda appunto il "trasloco" del Clan Celentano dalla città veneta. Cosa suggerisce questa mossa? Naturalmente che la presenza di Adriano Celentano "on stage" sarà maggiore, tanto da preferire lo spostamento di tutte le scenografie da Verona alla città in cui il Molleggiato vive. D'altronde sembra che, al di là delle informazioni sulla salute cagionevole del cantautore, il vero nodo del contendere con Mediaset sia stata proprio la possibilità di vedere Celentano sul palco come conduttore e non come presenza muta (per pochi minuti alla volta, per giunta).

Immediata la reazione da parte del Comune di Verona: come riportato da Oggi, in città non si accusano Celentano e Mediaset solo di non aver rispettato gli accordi iniziali, in base ai quali il cartellone del teatro Camploy era stata completamente cancellato almeno per tutta la durata della messa in onda di Adrian La Serie. Il Comune "accusa" in qualche modo lo show di aver fatto anche cattiva pubblicità alla città: oltre ai 157.000 euro pagati dal Clan e da Canale5 per l'utilizzo della struttura, a Verona speravano di poter ricavare molti altri benefici dalla presenza di Adrian e di un personaggio sempre così seguito come Celentano. Evidentemente, però, le cose non sono andate come previsto, né per lo show, né per Mediaset, né per Verona.

