Kanye West, Adidas chiude i rapporti con il rapper dopo le sue dichiarazioni antisemite

Adidas ha ufficialmente chiuso i suoi rapporti d'affari con Kanye West in seguito alle dichiarazioni antisemite del rapper noto come Ye.

In seguito ai ripetuti commenti antisemiti da parte di Kanye West, l'Adidas ha deciso di porre fine al suo rapporto d'affari con il rapper conosciuto come Ye ed ex marito di Kim Kardashian. La società aveva ricevuto molte chiamate in cui si richiedeva di eliminare West dalla sua lista di partner.

Adidas ha quindi rilasciato una dichiarazione in cui si legge, come riportato dal sito Deadline, che la società "metterà fine alla produzione di prodotti a marchio Yeezy e interromperà tutti i pagamenti a Ye e alle sue società. Adidas interromperà l'attività di adidas Yeezy con effetto immediato".

L'elenco crescente di società e progetti che si sono separati dal controverso rapper ora include Adidas, Balenciaga, CAA e Gap, che Ye ha allontanato il mese scorso. Inoltre, lunedì MRC ha dichiarato di non avere più intenzione di andare avanti con il suo documentario sul musicista completato recentemente. Anche il CEO di Endeavour Ari Emanuel, Bob Gersh di Gersh e Jeremy Zimmer di UTA hanno condannato le parole di Kanye West.

Qui il comunicato completo:

"Adidas non tollera l'antisemitismo e qualsiasi altro tipo di incitamento all'odio. I commenti e le azioni recenti di Ye sono stati inaccettabili, pieni di odio e pericolosi e violano i valori aziendali di diversità e inclusione, rispetto reciproco ed equità.

Dopo un'approfondita revisione, l'azienda ha deciso di interrompere immediatamente la partnership con Ye, interrompere la produzione dei prodotti a marchio Yeezy e interrompere tutti i pagamenti a Ye e alle sue aziende. adidas interromperà l'attività di adidas Yeezy con effetto immediato. Ciò dovrebbe avere un impatto negativo a breve termine fino a 250 milioni di euro sull'utile netto della società nel 2022 data l'elevata stagionalità del quarto trimestre.

adidas è l'unico proprietario di tutti i diritti di design sui prodotti esistenti, nonché sulle nuove e precedenti colorazioni nell'ambito della partnership. Maggiori informazioni verranno fornite come parte dell'imminente annuncio degli utili del terzo trimestre della società il 9 novembre 2022".