Adele imita Al Pacino e parla di James Bond in un video per Vogue

Adele ha preso parte al segmento "73 Domande" di Vogue, anche se in realtà l'intervista è durata più del previsto arrivando a totalizzare ben 95 domande, durante il quale ha parlato di James Bond, ha condiviso con i fan la sua imitazione di Al Pacino ed ha anche rivelato alcuni dettagli relativi al suo prossimo album.

L'intervistatore ad un certo punto ha detto: "Ho sentito sai fare un'imitazione di Al Pacino semplicemente mozzafiato," al che la cantante ha sorriso e ha risposto: "Secondo me non è affatto male. È 'Hoo-ah!', l'esclamazione tratta dal suo ruolo in Scent of a woman - profumo di donna. Oddio, è pessima vero?".

La star, in seguito, ha rivelato che il suo rossimo album sarà il più personale di tutti e successivamente si è aperta a proposito di chi sceglierebbe per sostituire Daniel Craig nei film di James Bond: "Voglio dire, è dura. Si è perlato di molte possibilità nel corso degli ultimi mesi. Io, personalmente, vorrei che la parte andasse a Jonathan Majors, ma non so se si può fare, perché è americano".

Se Major non è una scelta percorribile per gli studios, allora Adele ha detto di preferire Idris Elba a tutti gli altri possibili candidati. La cantante aveva precedentemente registrato un singolo per il film di James Bond del 2012, Skyfall, mentre era incinta di suo figlio Angelo.