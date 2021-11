Adèle Exarchopoulos, Ben Whishaw e Franz Rogowski in Passages, nuovo film di Ira Sachs

Il regista americano Ira Sachs ha iniziato le riprese del suo nuovo lungometraggio, Passages, interpretato da un cast internazionale composto da Adèle Exarchopoulos, Ben Whishaw e Franz Rogowski.

A produttore Passages sarà Saïd Ben Saïd, che tornerà a collaborare con Ira Sachs dopo Frankie. Il produttore ha rivelato che anche Erwan Kepoa Falé fa parte del cast, anticipando che i dettagli della trama per il momento sono ancora top secret.

"Sto lavorando a un film intitolato Passages su due uomini che stanno insieme da quindici anni e uno di loro ha una relazione con una donna", ha dichiarato Sachs a Outtake Mag qualche tempo fa. "È un triangolo di intimità che spero di girare quest'anno".

L'emergente Franz Rogowski ha recentemente recitato in un altro dramma gay, l'austriaco candidato all'Oscar Great Freedom. Adèle Exarchopoulos ha da poco concluso le riprese del dramma familiare Les cinq diables ed è ora impegnata sul set di Fumer fait tousser dell'eccentrico Quentin Dupieux. Quanto a Ben Whishaw, lo abbiamo ritrovato in No Time to Die ancora una volta nel ruolo di Q.