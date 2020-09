Adele accusata di appropriazione culturale dopo una foto su Instagram

Nuova polemica sul web per Adele che questa volta è accusata di appropriazione culturale per il look sfoggiato in una foto su Instagram.

Una foto di Adele su Instagram scatena una nuova polemica: l'accusa è di appropriazione culturale, questa volta a causa dei capelli Butu e del top raffigurante la bandiera giamaicana sfoggiati in ricordo del Carnevale di Notting Hill.

La cantante inglese è uno dei personaggi pubblici maggiormente bersagliati sui social, lo scorso maggio Adele fu criticata dopo aver pubblicato una foto dopo la dieta, oggi la cantante di 'Someone Like You' è attaccata dagli haters che l'accusano di appropriazione culturale. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa è successo: domenica scorsa Adele ha pubblicato una foto per celebrare il carnevale di Notting Hill, un evento che ogni anno richiama milioni di persone e che quest'anno è stato rimandato per ovvie ragioni. La cantautrice britannica si è fatta fotografare con un top raffigurante la bandiera giamaicana e i capelli acconciati con i nodi Bantu, tipica pettinatura delle donne africane.

"Felice di quello che avrebbe potuto essere il carnevale nella mia adorata Londra" ha scritto Adele nella didascalia ma i commenti che si leggono nel post non l'avranno resa altrettanto felice. Marc Lamont Hill, attivista e personaggio televisivo americano, ha condiviso la foto chiedendo: "Perché?"; un utente ha commentato la foto scrivendo: "per far diventare il 2020 ancora più bizzarro, Adele ci sta regalando nodi bantu e appropriazione culturale che nessuno ha chiesto". Un altro ha detto: "Se non hai ancora capito l'appropriazione culturale, guarda l'ultimo post di Adele su Instagram".

Adele è stata difesa da molti fan di origine giamaicana, tra questi la modella Naomi Campbell, la cui madre è nata in Giamaica, ha commentato con due emoji con il cuore e due immagini della bandiera giamaicana. Commenti positivi sono venuti anche dal musicista giamaicano Popcaan e da Tessa Thompson.