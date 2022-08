Adele su Rich Paul: "Sono ossessionata dal mio fidanzato, non sono mai stata così innamorata"

Adele si ritiene "fortunata" di avere un fidanzato come Rich Paul: intervistata per la copertina del numero di settembre di ELLE, la cantante 34enne ha parlato del suo nuovo amore, dei suoi progetti futuri e di come si sta sviluppando la sua relazione.

"Non sono mai stata innamorata in questo modo. Sono ossessionata da lui", ha detto Adele in un'intervista pubblicata lunedì negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Quando le è stato chiesto se avrebbe mai voluto risposarsi, dopo aver divorziato dall'ex Simon Konecki nel 2019 - con il quale condivide un figlio di 9 anni - la star ha risposto: "Sì, assolutamente".

"Voglio mettere al mondo più bambini, decisamente", ha spiegato la cantante. "Sono una casalinga e sono una matriarca, e una vita stabile mi aiuta con la mia musica. Ma in questo momento, tutto ciò che ho nel cervello è il weekend al The Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas. Voglio che sia perfetto."

Adele e Paul sono stati visti per la prima volta insieme a una partita della NBA nel luglio 2021. Dopo essere stati avvistati a bordo campo, una fonte ha confermato alla rivista People che la star aveva iniziato ad uscire con l'agente sportivo da "alcuni mesi". Durante la sua nuova intervista con ELLE, Adele ha anche affrontato le voci sul suo presunto fidanzamento dicendo: "No, no, fermi tutti, non sono fidanzata e non sono sposata. Sono solo innamorata! Sono felice come non lo sarò mai."