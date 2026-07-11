Addio a Peppino Di Capri: il cantante di Champagne si è spento a 86 anni

Peppino Di Capri è morto all'età di 86 anni, a pochi giorni dal suo 87° compleanno: il mondo della musica italiana dice addio a uno dei suoi interpreti più amati e raffinati, re dei night ed eterno romantico.

Peppino Di Capri è morto oggi, 11 luglio, all'età di 86 anni, a pochi giorni dal suo 87° compleanno, che avrebbe festeggiato il prossimo 27 luglio. Il celebre cantante si è spento nella sua villa di Castiglione, a Capri, dopo una lunga malattia. Lascia tre figli: Igor, nato dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Dario, avuti dalla moglie Giuliana Gagliardi, che aveva sposato nel 1978. La notizia della scomparsa è stata diffusa da Il Mattino, che ha riferito anche la data delle esequie: i funerali si terranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano, nella celebre Piazzetta di Capri.

Una carriera tra Sanremo, grandi successi e il legame con il cinema

Con l'addio a Peppino Di Capri, l'Italia perde uno dei protagonisti più amati della sua musica. Nato a Capri il 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, iniziò a esibirsi quando era ancora un bambino, mostrando fin da subito uno straordinario talento al pianoforte. Il successo arrivò tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta con i Rockers, grazie a brani come Malatia, Nun è peccato, Roberta e St. Tropez Twist, che contribuirono a portare il rock'n'roll e il twist nel panorama musicale italiano.

Nel corso della sua lunghissima carriera, Peppino Di Capri ha venduto milioni di dischi e ha conquistato per due volte il Festival di Sanremo. Il primo trionfo arrivò nel 1973 con Un grande amore e niente più, mentre nel 1976 tornò sul gradino più alto del podio con Non lo faccio più. Nello stesso periodo pubblicò anche Champagne, destinata a diventare una delle canzoni simbolo della musica italiana e un classico capace di attraversare le generazioni. Sul Palco di Sanremo è tornato nel 2023 per ritirare il premio alla carriera.

Sanremo 2023: Peppino di Capri ritira il premio alla carriera

Le sue canzoni hanno lasciato un segno anche nel cinema e nella televisione. Champagne è stata scelta per la colonna sonora di numerosi film di successo, tra cui Profumo di donna, Rimini Rimini, A spasso nel tempo e Natale col boss, confermando la straordinaria popolarità del brano. Anche St. Tropez Twist, Per un attimo e Don't Play That Song sono entrate nella storia del grande schermo grazie alla loro presenza nel capolavoro Il sorpasso di Dino Risi. Negli anni Duemila, inoltre, Peppino Di Capri firmò le musiche originali della fiction Rai Capri - in replica in questi giorni su Rai 1 - dimostrando come il suo stile elegante e inconfondibile abbia saputo accompagnare non solo la storia della musica italiana, ma anche quella del cinema e della televisione.

La carriera di Peppino Di Capri è stata celebrata anche dalla Rai con il film TV biografico Champagne - Peppino di Capri, diretto da Cinzia TH Torrini. La pellicola ripercorre la vita dell'artista, dalle prime esibizioni da bambino davanti ai soldati americani durante la Seconda guerra mondiale fino alla consacrazione con la vittoria al Festival di Sanremo del 1973. Protagonista è l'attore e cantante Francesco Del Gaudio, che interpreta Peppino nelle diverse fasi della sua carriera, raccontando l'ascesa di uno degli artisti più amati della musica italiana e il lato più intimo della sua vita privata.