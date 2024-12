Addio a Olivia Hussey, icona di Romeo e Giulietta a soli 15 anni

Olivia Hussey, l'attrice britannico-argentina divenuta famosa per il ruolo di Giulietta nell'adattamento cinematografico del 1968 di Franco Zeffirelli di Romeo e Giulietta, è morta venerdì all'età di 73 anni. La notizia è stata confermata al San Francisco Chronicle dal regista Marc Huestis e annunciata anche sul profilo Instagram dell'attrice. La causa del decesso è stata il cancro, diagnosticato per la prima volta nel 2008 e poi ricomparso nel 2018.

Olivia Hussey, la Giulietta di Zeffirelli

Hussey, nata Olivia Osuna a Buenos Aires, conquistò il pubblico a soli 15 anni quando fu scelta da Zeffirelli per interpretare Giulietta. La sua interpretazione, accanto a Leonard Whiting, è considerata una delle più iconiche del personaggio shakespeariano. Nonostante la controversia per le brevi scene di nudo, il film ottenne un enorme successo, ricevendo quattro nomination agli Oscar e proiettando Hussey e Whiting verso la fama internazionale.

Una scena del film di Romeo e Giulietta

Oltre a Romeo e Giulietta, Olivia Hussey recitò in pellicole celebri come il film horror Black Christmas (1974), considerato un precursore del genere slasher, e Assassinio sul Nilo (1978), adattamento del celebre romanzo di Agatha Christie. Collaborò nuovamente con Zeffirelli per il ruolo di Maria nella miniserie Gesù di Nazareth e interpretò Norma Bates in Psycho IV: The Beginning.

Nel 2022, Hussey e Whiting citarono in giudizio Paramount per presunto sfruttamento sessuale legato alle scene di nudo in Romeo e Giulietta. Nonostante il caso fosse stato inizialmente respinto, i due attori presentarono una nuova causa nel 2023, anch'essa rigettata per consenso alle scene e per questioni legali legate al tempo trascorso.

La Sony è al lavoro su Verona, una nuova versione di Romeo e Giulietta

La carriera di Hussey si estese anche al doppiaggio di videogiochi come Star Wars: Rogue Squadron. La sua influenza nel mondo del cinema e della televisione rimane significativa, ricordata non solo per i suoi ruoli, ma anche per la sua dedizione alle arti e alla spiritualità.

Olivia Hussey lascia il marito, David Glen Eisley, i figli Alex, Max e India, e il nipote Greyson.