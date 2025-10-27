Addio a June Lockhart, la star di Lassie e Lost in Space è morta a 100 anni

L'indimenticata attrice, diventata famosa per la serie sul cane più famoso della tv, è scomparsa lo scorso 23 ottobre ormai centenaria. In seguito aveva preso parte anche a Happy Days e Grey's Anatomy

June Lockhart, famosa attrice degli anni '50 e '60 nota per i suoi ruoli in Lost In Space, Lassie e Incontriamoci a Saint Louis, è morta per cause naturali il 23 ottobre a Santa Monica, in California. Aveva 100 anni.

Lockhart è maggiormente ricordata per la sua interpretazione di Ruth Martin, la madre adottiva di Timmy, nella serie della CBS Lassie, nelle puntate andate in onda dal 1957 al 1964. Ha sostituito Cloris Leachman quando la famiglia Martin si è trasferita nella famosa fattoria dei collie ed è diventata la famiglia adottiva sia dell'orfano Timmy che di Lassie.

L'attirce ha poi interpretato il ruolo della dottoressa Maureen Robinson nella serie della CBS Lost in Space, in onda dal 1965 al 1968. Nello show interpretava una brillante biochimica e amorevole madre di tre figli che rimane bloccata nello spazio insieme alla sua famiglia.

June Lockhart e il cast della serie TV Lassie

Figlia d'arte e l'iniziale carriera cinematografica

Figlia dell'attore Gene Lockhart e dell'attrice Kathleen Lockhart, è nata a New York nel 1925. Ha debuttato sul grande schermo all'età di 13 anni, recitando al fianco dei suoi genitori nel film di Edwin L. Marin del 1938 A Christmas Carol, dove interpretava Belinda Cratchit. Dopo il ruolo che le ha dato la notorietà, è apparsa in film come Paradiso proibito, Incontriamoci a Saint Louis, Il cucciolo e Il sergente York.

Prima della popolare serie tv, Lockhart era apparsa nel film Il figlio di Lassie nel ruolo di Priscilla, la nipote del duca di Rudling. Negli anni '50, Lockhart recitò come guest star in diverse serie western come Wagon Train, Cimarron City, Gunsmoke, Have Gun - Will Travel e Rawhide.

In quasi ottant'anni di carriera sullo schermo, Lockhart ha continuato ad apparire in decine di serie televisive e film fino a oltre ottant'anni, con ruoli ricorrenti in Petticoat Junction, General Hospital, Beverly Hills 90210 e apparizioni come guest star in programmi televisivi come The Beverly Hillbillies, Happy Days, Full House, Roseanne e Grey's Anatomy.