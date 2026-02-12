Addio a Bud Cort, indimenticata star di Harold e Maude

Bud Cort, che interpretò il ruolo del giovane protagonista nel classico del 1971 diretto da Hal Ashby, Harold e Maude, è morto ieri in Connecticut dopo una lunga malattia. Aveva 77 anni.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal suo amico di lunga data Dorian Hannaway.

Ruth Gordon e Bud Cort in Harold e Maude

Il successo duraturo di Harold e Maude

Nel film, diventato nel tempo un amato e duraturo cult nonostante un avvio difficile al botteghino, Cort interpretava un ventenne ossessionato da pensieri suicidi la cui vita cambia quando incontra Maude, una sopravvissuta all'Olocausto di 79 anni interpretata da Ruth Gordon.

La sua chimica con Ruth Gordon durante il provino per il ruolo di Harold convinse Ashby e lo sceneggiatore Colin Higgins ad affidargli la parte in Harold and Maude, che da oltre 50 anni è rimasto uno dei film più amati nelle proiezioni di classici. Per la sua interpretazione fu candidato ai BAFTA come miglior promessa emergente e ai Golden Globe come miglior attore in un film musicale o commedia.

Immediato il ricordo commosso di Cat Stevens, che aveva composte le musiche per il film del 1977: "Possa Dio Misericordioso perdonare e benedire l'anima del nostro grande amico Bud Cort... che ha interpretato il ruolo di Harold nelle nostre vite".

La carriera di Bud Cort tra cinema e televisione

Oltre Harold e Maude, Cort ebbe una lunga carriera sul grande e piccolo schermo, tra cui la partecipazione al film di Robert Altman Anche gli uccelli uccidono. Tra gli altri suoi ruoli figurano i film She Dances Alone, Electric Dreams e Le avventure acquatiche di Steve Zissou, oltre a Heat, Dogma, Le ragazze del Coyote Ugly e Pollock.

Ha inoltre doppiato il personaggio di Toyman in Superman: The Animated Series, Static Shock e Justice League Unlimited. Nel 1991 ha co-sceneggiato, interpretato e diretto il film Ted and Venus. Nel 1979, Cort sopravvisse per un soffio a un devastante incidente automobilistico, che rese necessari numerosi interventi chirurgici e influì sulla sua carriera.