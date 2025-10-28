Addio a Prunella Scales, co-star di John Cleese in Fawlty Towers: l’attrice è morta a 93 anni

La famiglia dell'attrice Prunella Scales ha annunciato la scomparsa della star televisiva e cinematografica, all'età di 93 anni. Scales si è spenta serenamente nella sua abitazione di Londra.

A dare l'annuncio della sua morte sono stati i figli dell'attrice, Samuel e Joseph, attraverso un comunicato rilasciato agli organi di stampa poche ore fa.

Prunella Scales ha guardato Fawlty Towers fino al giorno prima della morte

All'attrice era stata diagnosticata una demenza vascolare nel 2014, ma secondo i figli, Scales aveva guardato la sua storica serie tv Fawlty Towers, fino al giorno prima della morte.

Primissimo piano di Prunella Scales

"Sebbene la demenza l'avesse costretta a ritirarsi da una straordinaria carriera attoriale durata quasi 70 anni" hanno scritto i figli di Scales "ha continuato a vivere nella sua casa. Stava guardando Fawlty Towers il giorno prima della sua morte. Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno dato a Pru un'assistenza meravigliosa alla fine della sua vita: i suoi ultimi giorni sono stati confortevoli, sereni e circondati d'amore".

La carriera di Prunella Scales e il successo di Fawlty Towers

Prunella Scales era principalmente conosciuta per il ruolo di Sybill Fawlty, autoritaria moglie dell'eccentrico albergatore Basil Fawlty, interpretato da John Cleese nella celebre commedia tv Fawlty Towers.

La serie andò in onda dal 1975 al 1979. Nel corso della sua lunga carriera, Scales ha interpretato anche la Regina Elisabetta II nel film tv A Question of Attribution, che le valse una candidatura ai BAFTA TV Awards.

Tra il 2014 e il 2019, condusse una serie documentaristica di viaggi dal titolo Great Canal Journeys, insieme al marito Tim West. Conosciutisi sul set nel 1961, West e Scales si sposarono ed ebbero due figli, tra cui il regista Samuel West. Il marito di Scales morì lo scorso anno a causa di una caduta in casa, all'età di 90 anni. Prunella Scales recitò anche in Hobson il tiranno, Casa Howard, Un'avventura terribilmente complicata e Johnny English.