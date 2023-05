J.K. Rowling: John Cleese, star dei Monty Python, la difende: "L'odio va solo in una direzione?"

John Cleese, celeberrima star dei Monty Python, si è appena unito al gruppo di celebrità che nel corso degli anni hanno difeso J.K. Rowling: Cleese, proprio come molti altri attori del franchise di Harry Potter e milioni di persone di tutto il mondo, anche Cleese non crede che i tweet della scrittrice siano "transfobici".

L'attore ha scelto Twitter per criticare coloro che si sono espressi contro i commenti della Rowling sulla comunità transgender: "Se non sono d'accordo con alcune delle argomentazioni sui transgender, a quanto pare questo mi rende transfobico. Quindi... se loro non sono d'accordo con alcune delle mie opinioni, questo li rende 'cleesefobici?'"

"Oppure non ho capito bene come funziona e l'odio va solo in una direzione?", ha concluso la star. Sebbene sia principalmente noto per Un pesce di nome Wanda e per essere stato uno dei co-fondatori dei Monty Python, Cleese ha anche interpretato Nick-Quasi-Senza-Testa nei primi due film di Harry Potter.

Oltre a John Cleese, come abbiamo accennato precedentemente, e a milioni di fan in tutto il mondo, sono molteplici gli attori di Harry Potter (e non) che si sono espressi in difesa della Rowling: Evanna Lynch (Luna Lovegood), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) e Ralph Fiennes (Voldemort) e Brian Cox, la star di Succession.