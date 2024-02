Eric Idle attacca il manager dei Monty Python per la gestione disastrosa del denaro, John Cleese lo difende

Nei giorni scorsi Eric Idle ha accusato la figlia di Terry Gilliam per la gestione, a suo dire disastrosa, dei conti dei Monty Python, lo storico gruppo comico britannico formato dallo stesso Idle, insieme a Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones e Michael Palin.

Gli strali su X dell'attore nei confronti degli ex colleghi e di Holly Gilliam sono diventati virali:"Non capisco perché la gente pensi sempre che siamo ricchissimi. Python è un disastro. Spamalot ha fatto soldi vent'anni fa. Devo lavorare per vivere, non è facile a quest'età. Tutto quello che abbiamo fatto come Python ci appartiene e non avrei mai immaginato che a quest'età i ricavi sarebbero calati così drasticamente. Ma penso che se hai come manager una figlia di Gilliam non dovresti sorprenderti. Un Gilliam solo è già abbastanza brutto. Due possono distruggere qualsiasi società".

La risposta di John Cleese

Tra i commenti dei fan c'è chi ha chiesto a Eric Idle se fosse amico di John Cleese e alla risposta laconica:"Non lo vedo da sette anni" con il conseguente dispiacere dell'utente, Idle ha risposto:"Perché? Io ne sono felice". Quando un altro utente gli ha suggerito che avrebbero dovuto realizzare un documentario per Netflix, il comico ha reagito volgarmente:"Falo Netflix e falo i documentari". Anche la figlia, Lily Idle, è intervenuta:"Sono così orgogliosa di mio padre per aver finalmente, finalmente, finalmente iniziato a condividere la verità. Ha sempre contrastato i bulli e i narcisisti e merita assolutamente rassicurazione e riconoscimento per averlo fatto".

La risposta di John Cleese non si è fatta attendere molto:"Holly Gilliam. Lavoro con Holly da dieci anni e la trovo molto efficiente, lucida e alacre, trovo piacevole fare affari con lei. Michael Palin mi ha chiesto di dire che condivide questa opinione. Anche Terry Gilliam è d'accordo su questo [Chapman è scomparso nel 1989, Jones nel 2020]".

Sollecitato sulle parole al vetriolo di Eric Idle, Cleese ha fornito una risposta che renderà tristi i fan più romantici del gruppo comico:"Ci siamo sempre odiati e disprezzati a vicenda ma è solo in tempi recenti che la verità ha cominciato ad emergere". Cleese ha elencato anche gli impegni del 2024 dei Monty Python chiudendo con un ironico:"Quindi... Niente di cui preoccuparsi. A proposito, Camilla Cleese è coinvolta in sette di questi" riferendosi alla figlia.