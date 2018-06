Addio a Matt 'Guitar' Murphy, star del film The Blues Brothers

Matt 'Guitar' Murphy, star della musica blues degli anni '40 e '50, è morto all'età di 88 anni.

Ad annunciarlo è stato il nipote Floyd nella giornata di venerdì, dichiarando: "Attualmente non riesco a sentire niente, ma devo rimanere forte perché era un uomo forte che ha vissuto una vita lunga e fruttuosa e che ha messo il suo cuore in ogni assolo di chitarra che ha eseguito...".

Murphy è diventato famoso in tutto il mondo grazie al film The Blues Brothers in cui era il protagonista di un duetto con l'attrice Aretha Franklin nella tavola calda Soul Food sulle note del brano Think. Furono Dan Aykroyd e John Belushi a volerlo coinvolgere nel progetto per il grande schermo e ad affidargli il ruolo del musicista-cuoco.

L'artista si era trasferito da bambino con la famiglia in Tennessee, dove ha iniziato a suonare la chitarra, decidendo poi di trasferirsi a 19 anni a Chicago. In carriera ha poi suonato con musicisti come Ike Turner, Etta James, James Cotton, Willie Dixon e Sonny Boy Williamson.