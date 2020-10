Adam Sandler: un fan guarda 638 ore di suoi film in un anno e ne scrive un saggio

Adam Sandler è il protagonista del saggio firmato da Eloy Lugo, il suo fan numero uno che in un anno esatto ha trascorso 638 ore a guardare ogni giorno un film dell'attore, tornato questa settimana su Netflix con la novità Hubie Halloween.

Tutti conoscono Adam Sandler ma forse non tutti sanno chi sia Eloy Lugo, colui che da oggi possiamo tranquillamente definire come il fan numero uno dell'attore americano. Se la maggior parte delle persone ha avuto modo di vedere, almeno una volta nella vita, uno o più film di Sandler, Lugo li ha visti e analizzati davvero tutti, tanto da arrivare a firmare un saggio dedicato proprio alle gesta cinematografiche dell'attore.

Il super fan di Adam Sandler ha infatti trascorso un intero anno, tra il 9 settembre 2017 (il 51 ° compleanno dell'attore) e il 9 settembre 2018, guardando un film di Sandler al giorno. Attraverso questo esperimento, Lugo ha accumulato 638 ore di film di Sandler nell'arco di 365 giorni, il che equivale a quasi due ore di film al giorno. Per celebrare l'uscita del nuovo film di Sandler, Hubie Halloween, Netflix ha quindi chiesto a Lugo di scrivere un saggio sul suo amore per l'icona della commedia americana.

"Avevo nove anni quando ho visto il mio primo film di Adam Sandler", scrive Lugo. "Ogni venerdì, mia nonna portava me e i miei fratelli al cinema dopo la scuola. Un giorno di fine inverno nel 1995, ci portò a vedere Billy Madison. Per il mio cervello di quarta elementare, era perfetto. Billy era sciocco e strano, dolce e ben intenzionato. Avrebbe lasciato sacchi di merda fiammeggianti sulla veranda di uno sconosciuto, ma chiamava anche un compagno di scuola che aveva trattato male per scusarsi del suo comportamento. Il ritratto di Sandler di questo uomo-bambino bloccato nell'adolescenza permanente è stato eseguito con un tale entusiasmo che sono stato immediatamente estasiato dall'attore e da allora non ho mai smesso di esserlo".

50 volte il primo bacio: una romantica scena con Drew Barrymore e Adam Sandler

Lugo ha poi raccontato che portava con sé al cinema un registratore in modo da poter registrare illegalmente ogni film di Sandler e riprodurre il nastro in seguito, memorizzando il dialogo di ogni film. Da quel momento, l'attore sarebbe entrato in quasi tutte maggiori tappe della vita di Lugo. Al suo matrimonio, ad esempio, lui e sua moglie hanno ballato Grow Old With You, canzone della commedia romantica di Sandler e Drew Barrymore Prima o poi me lo sposo. Si è poi tatuato un omaggio a Billy Madison. Per quanto riguarda la sua performance preferita di Sandler, Lugo sceglie Diamanti grezzi.

"Sandler continua a migliorare, come dimostra il suo recente pluripremiato ruolo nel film dei fratelli Safdie" scrive Lugo. "È sempre stato versatile, può essere meschino, romantico, arrabbiato, dolce, sciocco, ma non è mai riuscito a incanalare tutti questi tratti in una performance così facilmente come ha fatto interpretando Howard Ratner, un impulsivo commerciante di diamanti che fa una serie di scommesse ad alto rischio che alla fine portano ad una violenta e tragica caduta".