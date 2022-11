Adam Sandler: "Non sarò così bello nel prossimo film dei Safdie Brothers. Sarà dura per le fan"

Adam Sandler non ha ancora rivelato dettagli sulla trama del nuovo film Netfliix che lo vedrà diretto nuovamente dai fratelli Safdie, ma ha anticipato che non avrà il bell'aspetto che lo caratterizza.

Dopo il successo di Diamanti grezzi, Adam Sandler ha annunciato una nuova collaborazione con i fratelli registi Josh e Benny Safdie per un progetto misterioso targato ancora una volta Netflix.

Mentre i dettagli sul nuovo film non sono ancora stati rivelati, nel corso del suo esilarante monologo comico pronunciato ai Gotham Awards 2022 Adam Sandler ha anticipato che avrà un aspetto molto diverso dal solito confessando: "Sarò molto meno bello di come sono in realtà. Non è un bel momento... Sarà dura per le fan."

Per quanto riguarda la trama, Sandler ha solo anticipato: "Stanno lavorando sodo. Ogni volta che parlo con loro dicono che stanno lavorando duramente".

Adam Sandler ha recitato in Diamanti grezzi nei panni di Howard Ratner, un losco gioielliere di New York City con una dipendenza dal gioco d'azzardo. il film gli ha fruttato l'Independent Spirit Award come miglior attore protagonista, mentre i Safdie hanno vinto il trofeo per il miglior regista.