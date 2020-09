Adam Driver star del thriller 65, prodotto da Sam Raimi

L'attore Adam Driver reciterà nel nuovo thriller intitolato 65, prodotto per la Sony da un team che comprende anche Sam Raimi.

Adam Driver sarà il protagonista del thriller intitolato 65, scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, già nel team del film A Quiet Place.

Il progetto verrà prodotto dalla Sony e nel team dei produttori ci sarà anche Sam Raimi.

La trama di 65 è avvolta dal mistero e per ora nel cast è presente solo Adam Driver che sarà impegnato sul set dopo la fine delle riprese di The Last Duel, diretto da Ridley Scott, e Gucci, di cui sarà uno dei protagonisti accanto a Lady Gaga.

Scott Beck e Bryan Woods hanno già collaborato con Sam Raimi in occasione di un episodio della serie 50 States of Fright, prodotta per Quibi, di cui sono stati sceneggiatori e registi.

I due autori hanno firmato lo script di A Quiet Place - Un posto tranquillo, film che ha incassato ben 340 milioni di dollari.

Adam Driver, nel 2019, è stato uno dei protagonisti dell'annata cinematografica con progetti come Storia di un matrimonio, The Report e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.